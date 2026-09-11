Районната прокуратура в Бургас поиска най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" за трима мъже, обвинени в жестоко нападение и грабеж над 70-годишен в созополското село Крушевец.

К.П., Н.К. и П.П. са привлечени като обвиняеми за това, че на 9 септември 2026 г. са задигнали от потърпевшия- Стоян Цифондарев 500 евро, 2000 американски долара, два мобилни телефона и златни накити. За това престъпление законът предвижда наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода.

По време на разследването е установено, че бандитите са действали в съучастие и с предварителна подготовка, проявявайки изключителна жестокост. Пострадалият е бил изненадан с удар с метална палка в задната част на главата, след което ръцете му са били вързани с тиксо.

„Най-напред му е бил нанесен удар с твърд предмет по тила. Физическата агресия, насочена към сломяване на съпротивата му, е продължила – нанесени са му удари по тялото, а впоследствие ръцете му са били обездвижени", разясни говорителят на Районната прокуратура - Бургас Щелиян Димитров.

Въпреки нанесените порезни рани и изгаряния по ръцете, възрастният мъж е успял сам да се освободи и да подаде сигнал на телефон 112.

„Биха ме с едни палки, метални. По гърба, по ръцете. Изгориха ми ръцете и ме заплашиха с убийство", разказа пострадалият Стоян Цифондарев.

Разследва се и 39-годишна местна жителка, за която се твърди, че е извела възрастния мъж на двора непосредствено преди нападението. Предстои Районният съд в Бургас да се произнесе по искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение спрямо тримата обвиняеми.