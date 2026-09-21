Общинският съвет одобри 1,5 млн. евро от бюджета за 2026 година, предназначени за дейности по подготовката на домакинството на Бургас за "Евровизия". Съветниците дадоха съгласие и в проектобюджета за 2027 година да бъдат заложени необходимите средства за логистика, сигурност, съпътстваща културна програма и всички останали дейности, свързани с нормалното провеждане на конкурса през май догодина.

В хода на дебата Веселин Пренеров настоя темата за културата да не остава на заден план. Според него инвестициите в тази сфера нямат пряка финансова възвръщаемост, а косвена - чрез изграждането на поколения с по-висока чувствителност и отношение към изкуството.



Той припомни, че през последното десетилетие Община Бургас последователно подкрепя местните културни инициативи, което според него е превърнало града в реален център на европейската култура. Пренеров свърза тази политика и с кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032, определяйки я, наред с домакинството на „Евровизия", като логично продължение на дългосрочните усилия в тази посока.