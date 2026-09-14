39 250 метра речни корита, дерета и отводнителни канали в най-критичните участъци на община Бургас вече са почистени със специализирана техника. В по-труднодостъпните райони почистването се извършва на ръка от лица, лишени от свобода. Целта е да се увеличи и поддържа хидравличната проводимост на водните течения, за да се избегнат наводнения и тежки инциденти при проливни дъждове.

Към момента вече са почистени:

- кв. „Лозово“ – „Северно дере“ – участъкът до мониторинговата станция на ИСУВ.

- р. Маринка, в.о. „Черниците“ – участъкът преди дигата на „Лукойл“ до мониторинговата станция.

- р. Отманлийска – участъкът от хижа „Странджа“ до мониторинговата станция в Рибарско селище.

- Изгревско дере – дерето, преминаващо през района на „Пети километър“.

- Отводнителен канал след хидросъоръжението на „СОМАТ“ – почистен е участъкът от саваците към езеро Вая.

- кв. „Долно Езерово“ – извършено е почистване на отводнителния канал от ул. „Георги Дълбошки“, както и на „Източно дере“ и „Западно дере“.

- кв. „Черно море“ – почистено е речното корито на „Дермен дере“ от „Английското селище“ до последната точка от регулацията на квартала, както и отводнителният канал при „Римски мост“.

- кв. „Рудник“ – почистено е речното корито на р. Дермен дере от вилно селище „Юртлука“ в посока към гробищния парк.

На ръка са почистени и деретата и речните корита в с. Брястовец, с. Драганово, с. Изворище, с. Миролюбово, кв. „Черно море“, кв. „Рудник“, кв. „Банево“, кв. „Сарафово“, кв. „Ветрен“, гр. Българово, кв. „Лозово“, кв. „Долно Езерово“, с. Равнец, с. Братово, с. Маринка, Рибарско селище и район „Пети километър“.

Почистването продължава по график до края на месец ноември тази година.

