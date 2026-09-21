На 10 ноември 2026 г. от 12:00 часа ще се проведе шестото издание на националната верига ученически турнири по детски волейбол „Малки Великани“, предназначена за ученици от 5. и 6. клас.

Записването за участие вече е открито, като в зоналните турнири могат да се включат ученици, които са редовно записани в 5. или 6. клас на съответното училище. Право на участие имат училища от съответния град и област, както и от съседни райони, в които не се провежда собствен турнир.

В надпреварата нямат право да участват спортни училища.

Инициативата има за цел да насърчи активното спортуване сред децата, да популяризира волейбола и да създаде възможност за учениците да премерят сили в състезателна, но приятелска атмосфера.

Заявките за участие могат да бъдат подавани по имейл на malki.velikani@realsport.bg, както и чрез онлайн регистрационната форма „Малки Великани 2026“.

Организаторите призовават училищата да се включат в турнира и да дадат възможност на своите ученици да бъдат част от шестото издание на националната волейболна инициатива.

Повече подробности можете да научите през официалните информационни канали:

www.malkivelikani.bg

Facebook: Малки Великани – www.facebook.com/malkivelikani