63-годишен украински турист се удави в морето в Слънчев бряг, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 18 септември пред хотел - между спасителни постове №18 и №19.
Тялото му е откарано за аутопсия.
Работата по случая продължава.
63-годишен украински турист се удави в морето в Слънчев бряг, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 18 септември пред хотел - между спасителни постове №18 и №19.
Тялото му е откарано за аутопсия.
Работата по случая продължава.
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