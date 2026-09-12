ГЕРБ е бил готов да направи компромис и да подкрепи обща президентска двойка с ПП-ДБ, при която кандидатът за президент да бъде излъчен от ПП-ДБ, а кандидатът за вицепрезидент – от ГЕРБ. До подобен разговор обаче не се е стигнало. Това заяви заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов в по повод решението на партията за първи път от създаването си да не участва в президентските избори със собствен кандидат, съобщи bTV.

„Ние отправихме апел към ПП-ДБ да издигнем кандидатпрезидентска двойка, която да има реален шанс да спечели президентските избори. Те предпочетоха друго“, заяви Митов.

Според него към президентските избори трябва да се подхожда с „необходимото уважение към тежестта на самата институция“, а партиите трябва да поемат политическата отговорност за кандидатурите си.

По думите на Митов решението ГЕРБ да няма собствен кандидат не е свързано с липсата на подготвени хора.

„Ако има партия, която да има подготвени хора, това е ГЕРБ“, заяви той.

Според него политическата ситуация след последните парламентарни избори е изисквала различен подход, ако целта е била президентските избори действително да бъдат спечелени.

„Трябваше да се формулира някакъв общ фронт, а не да превърнем първия тур на изборите в битка между нас и кандидата на ПП-ДБ Андрей Гюров“, коментира Митов.

Той припомни, че Гюров е бил избран за подуправител на БНБ и с гласовете на ГЕРБ, и заяви, че кандидатът е можел да потърси подкрепата на партията и за президентските избори.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов няколко пъти публично заяви, че вратата за разговор с Андрей Гюров е отворена. Според Митов, ако един кандидат иска да събере по-широка подкрепа, той трябва да разговаря с политическите сили и техните лидери.

„Когато искаш да събереш подкрепа, ти се обръщаш към авторитета, за когото са гласували определен сегмент от българското общество“, каза той.

Митов критикува позицията на Гюров да не търси разговори с партийни лидери и определи подобно поведение като неразбиране на начина, по който функционира представителната демокрация.

По думите му ПП-ДБ или „не разбират какво правят“, или с поведението си помагат на Илияна Йотова.

Митов е категоричен, че конкретни разговори за обща президентска двойка между двете формации не са водени.

Причината според него е, че от ПП-ДБ не са поискали такива.

„Не сме водили, защото те не поискаха такъв разговор. Непоискана подкрепа и непоискани разговори. Как да им я дадем, като те отказват да говорят?“, попита заместник-председателят на ГЕРБ.

По думите му общата кандидатура е била единственият шанс да бъде създадена „солидна кандидатура“, която да се противопостави успешно на Илияна Йотова.

Даниел Митов разкри и каква формула лично той е подкрепял при разговорите в ръководството на партията. Според него ГЕРБ като по-голямата политическа сила е можел да направи компромис и да остави на ПП-ДБ да посочи кандидата за президент. В замяна кандидатът за вицепрезидент е можел да бъде излъчен от ГЕРБ.