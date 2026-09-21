Проблемите с финансирането, собствеността на медиите, журналистическите стандарти и необходимостта от промени в законодателната рамка - Този фокус бе поставен днес по време на национална среща на местните медии, организирана от бургаската структура на Съюза на българските журналисти (СБЖ). В срещата се включиха зам.- областния управител Веселин Анестиев, представители на комисията по медии и култура в Народното сэъбрание, издатели и журналисти. А специално за събитието в Бургас пристигна заместник министърът на културата Зорница Грекова, която изрази подкрепата на ресорното министерство към дискусиите за развитието на медийната среда. Тя, според Грекова, се променя естествено под влиянието на новите технологии и интернет пространството, което обаче трудно може да бъде регулирано. Затова е необходимо устойчивото, предвидимо и прозрачно финансиране. Грекова подчерта, че в момента активно се работи за създаването на Фонд за подкрепа на медиите с ежегодно финансиране и ясни критерии за отпускане на средствата. Подобен фонд, посочи тя, не би бил достатъчен за издръжката на една медия, но би бил полезен инструмент за подкрепа. А въпросът ще бъде обсъждан след приключването на промените в Закона за радиото и телевизията и е свързан и с разговори с Министерството на финансите.



СБЖ подготвя допълнен вариант на свои предложения за законодателни промени, разработени първоначално през 2016 година, обяви председателят на Съюза Снежана Тодорова. И насочи вниманието върху защитата на журналистическия труд и медийната свобода, включително чрез адекватна защита на журналистите от произволно уволнение и чрез създаване на национален браншови колективен трудов договор.



Н национални колективни трудови договори има само в обществените медии БНТ, БТА и БНР, но не и в частните медии, уточни тя.



Регионалната журналистика е сред приоритетите на Съвета за електронни медии (СЕМ), каза Къдринка Къдринова от СЕМ. И примопни, че регионалната журналистика е най-близо до живота на хората, но същевременно е и сред най-уязвимите сектори заради ограничените ресурси, натиска и риска от заглушаване на критични репортажи.



Тя обече не пропусна да отбележи, че към СЕМ често се отправят очаквания, които надхвърлят правомощията на регулатора.



Председателят на Националната асоциация на регионалните телевизии Антон Николов, който е собственик на „Канал 6“ в Сливен, заяви, че на регионалните телевизии се вменяват задължения, без да им се предоставят достатъчно права и възможности за развитие. Той посочи, че част от телевизиите с лиценз вече не излъчват поради невъзможност да покриват разходите си. Николов настоя за работещи държавни механизми за устойчиво подпомагане на регионалната журналистика, като подчерта, че подобна подкрепа не трябва да създава зависимост на медиите от централната или местната власт. Той постави и въпроса за изсветляването на собствеността на облайн медиите.



Тази седмица предстои последното заседание на работната група, която подготвя предложенията за промени в Закона за радиото и телевизията. След това проектът ще бъде изпратен за допълнително обсъждане със заинтересованите организации. В подготвяните промени се предвижда и нова форма на декларацията, свързана с данните за доставчиците на медийни услуги, като липсата на декларация ще бъде пречка за кандидатстване за средства от бъдещия фонд за подпомагане на медиите, каза Грекова.