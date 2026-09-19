Билзки на убития Хасан Юмер в кърваво меле в Сунгурларе искат справедливост за убийците му и изселване на фамилията им от града. Сестрата на Юмер Динка и неговия братовчед се свързаха с БургасИНФО, за да разкажат, че техните сега пострадали роднини и друг път са нападани от същите хора.

Припомняме, че масовият бой стана 13 септември в къща на ул. „Иван Вазов“ 32, като четирима души са ранени или намушкани в болница, а 45-годишният Хасан почина в линейката.

„От 1 година постоянно ходим в полицията заради тези хора, които го убиха, защото се забъркват в инциденти. В деня на убийството те са направили капан на брат ми, първо са дошли четирима, а после със свирка са повикали още четирима. Те са тук от Грозден, нямат даже нормална законна къща, занимават се с коне, берат къпини, брат ми няма нищо общо с тях. Брат ми убиха, майка ми удариха, племенниците ми са намушкани, раненото момиче със счупена лопатка е бременно.“, каза Динка.

Припомняме, че в сряда Окръжният съд в Бургас определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” на двама мъже, обвинени в умишленото убийство на 45-годишния мъж в Сунгурларе.