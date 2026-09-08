Журналистът Георги Тошев ще бъде част от екипа, който ще отразява Евровизия 2027 от Бургас за ORF, една от най-големите и уважавани обществени медии в Европа.



"ORF има дълга история, а корените на австрийското обществено радио са още от 1924 г., а телевизионното му излъчване започва през 1955 г. Днес ORF обединява 4 телевизионни и 12 радио програми, онлайн платформи и кореспондентска мрежа, а над 90% от австрийците използват ежедневно някоя от услугите му. Евровизия е огромна част от тази история. Само трите концерта от Виена през 2015 г. достигнаха до 197 милиона зрители в 40 държави. През 2027 г. предстои нещо още по-вълнуващо: Евровизия идва в Бургас! За мен е чест и огромно удоволствие да бъда част от този международен медиен екип и да разказвам историята на България и Бургас пред милионите зрители на ORF. Очаква ни много работа, а вярвам, че Бургас ще покаже най-красивото лице на България пред Европа", заяви Тошев в страницата си във Фейсбук.