Бургаският онкохирург д-р Николай Киселков се представи впечатляващо във Втората национална конференция с международно участие „Интердисциплинарни перспективи при малигнени заболявания“, организирана от Медицински университет – Пловдив и Сдружение „Онкологичен компас“. Д-р Киселков участва с изключително ценен научен труд на тема „Сентинелна лимфна биопсия при кожен меланом и рак на млечната жлеза – оценка на клинични резултати, качество на живот и възприятие“.

С презентацията си той за пореден път доказа своя висок професионализъм, иновативно мислене и стремеж към внедряване на най-съвременните и щадящи методи за диагностика и лечение. Неговата работа не само издига нивото на българската онкологична наука, но и поставя на първо място пациентите и тяхното качество на живот!

Неговото представяне заслужено получи и висока оценка от гилдията, което е и престиж за здравеопазването в Бургас като цяло. Припомняме, че д-р Киселков преди месец бе избран за управител на Комплексен онкологичен център-Бургас. Той е един от най-утвърдените хирурзи, които се ползват с авторитет сред колегите си и с огромно доверие от пациентите си.

„Пожелаваме му още много научни върхове, вдъхновение и неуморна енергия по пътя на медицината!“, заявиха от здравното заведение.