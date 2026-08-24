ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ открива нова база в кв. "Крайморие", която ще осигури достъп до училищно образование за децата от предучилищна възраст до VII клас за учебната 2026/2027 г. В нея ще бъдат разкрити 8 допълнителни паралелки. Докладната е на кмета на Бургас Димитър Николов ще бъде разгледана на предстоящата сесия на Общински съвет Бургас.

Решението е продиктувано от развитието на квартала, увеличаването на броя на жителите и нарастващия брой деца, които живеят в района. През учебната 2025/2026 година над 60 ученици от I до VII клас от Крайморие са посещавали училища, предимно в централната градска част на Бургас.

Новата база ще се намира наул. „Христо Арнаудов“ №18 в кв. „Крайморие“. Тя е общинска собственост и ще функционира като допълнителен адрес за предоставяне на образователната услуга от ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“. Не се предвижда създаване на ново училище или промяна в статута на съществуващото учебно заведение.



По този чан ще се осигури по-близък и по-достъпен достъп до училище за децата от Крайморие, като същевременно ще облекчи натоварения капацитет на училищата в централната част на Бургас. За семействата това означава и по-малко време и разходи за ежедневно придвижване на учениците до други учебни бази.

Новата организация ще даде възможност за обучение в по-добри пространствени условия, развитие на допълнителни дейности по интереси, занимания в групи за целодневна организация на учебния ден, подкрепа за личностното развитие на учениците и прилагане на иновативни образователни практики. Очакваният резултат е създаване на по-добри условия за повишаване на образователните резултати и изграждане на мотивирана училищна общност.

Развитието на образователната инфраструктура е свързано и с цялостното развитие на квартала.