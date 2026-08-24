Иран коментира временното разполагане на американски самолети за въздушно презареждане в българската авиобаза „Безмер". Изявлението е направено на 24 август от говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи по време на редовния му седмичен брифинг, съобщават гръцки медии.



Багаи заяви, че Техеран е информиран за напускането на американските самолети цистерни от България и подчерта, че Иран няма проблем с българския народ, но разглежда предоставянето на военни бази, съоръжения и оборудване за действия срещу страната като съпричастност към евентуална агресия. По думите му никоя държава няма причина да се притеснява от Иран, освен ако не предостави своя територия и инфраструктура за нападение срещу Ислямската република.



Иранският говорител посочи, че Техеран си запазва правото да реагира срещу мястото, откъдето би произлязла евентуална атака. Той добави, че страната няма да прави отстъпки при защитата на своята сигурност и териториална цялост. Изявлението представлява условно предупреждение към държавите, които биха предоставили свои военни съоръжения за действия срещу Иран.



Двата американски самолета цистерни, разположени временно в авиобаза „Безмер", напуснаха България на 22 август. Българският министър на отбраната Димитър Стоянов заяви, че по време на престоя им всички полети са били с тренировъчна цел над територията на съюзни държави и не са извършвани мисии в южна посока. Според българските власти страната не е участвала във военни действия срещу Иран и към момента няма данни за пряка заплаха за националната сигурност