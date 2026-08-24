Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, заедно с зам.-министъра на МВР ст.комисар Калоян Калоянов пристигат утре в Бургас, за да се включат в церемонията за отдаване на почит към двамата полицаи-Атанас Градев и Йордан Илиев, загинали при опит да спрат автобус с нелегално преминали границата мигранти. Събитието е от 10:00 ч. утре пред паметника на двумата полицейски служители до кръговото кръстовище „Трапезица". Утре се навършват 4 години от гибелта на униформаните.

Тогава автобус, превозващ 47 нелегално преминали границата мигранти, управляван от 19-годишния Омар Аднан, се блъска челно в патрулния автомобил, при което двамата полицаи загиват на място.

Аднан, сирийски гражданин, е установен и задържан по-късно, след като бяга на около 200 километра от Бургас до Първомай.