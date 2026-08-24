Кметове на малки общини са вземали по около 10 000 лв. заплата на месец през 2025 г., показват публикуваните наскоро имуществени декларации в Сметната палата. Кметът на Балчик Николай Ангелов е вписал 125 766 лв. за годината от заплати, на Самоков Ангел Джоргов 123 210 лв., на Несебър Николай Димитров - 119 380 лв., на Антон Андрей Симов - 117 694 лв., на Неделино Боян Кехайов - 114 848 лв.

Заплатите на кметовете у нас се определят по методика, обвързана с броя на населението на общината, таблици на Министерски съвет и т.н. Централно обаче се задава само максималния и минималния праг, а общинските съвети гласуват точната сума. Горепосочените стойности днес може да са по-големи, тъй като касаят миналата година, а не малко съвети в страната вдигната заплатите през настоящата.

Въобще, да си кмет на необластен център си е доходно. Елин Рахнев от Доспат е взел 103 446 лв. от заплати, Христо Грудев от Асеновград - 111 808 лв., Изет Шабан в Ардино - 103 450 лв.

Всичко това може да се приеме и за фрапиращо, тъй като някои от сумите са два и повече пъти по-големи от кметските заплати във водещи областни градове. Варненецът Благомир Коцев се е разписал срещу 68 101 лв., Димитър Николов в Бургас - 59 486 лв., Живко Тодоров в Стара Загора е направо скромен с 47 548 лв. Скромни има и сред кметовете на малки общини - 56 841 лв. за Милена Рангелова в Симеоновград, 55 011 лв. при Васка Рачева в Септември и т.н.

Кметът на София Василев Терзиев е взел 154 890 лв. през 2025 г. Най-интересната сума обаче е при бившия зам.-кмет на Пловдив Владимир Темелков. Той е декларирал близо 2,5 млн. лв. налични парични средства, посочвайки като произход заплати, спестявания и върнати заеми. Друг мастит негов доход са 1,4 млн. лв. от договори за заеми.