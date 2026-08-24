Бургас се присъединява към световната инициатива за подкрепа и отбелязване на Деня на независимостта на Украйна - 24 август. В знак на солидарност между 20.30 и 21.00 часа LED паното на площад "Тройката" ще бъде осветено в цветовете на националното знаме на Украйна - в синьо и жълто.

Преди това от 19:00 часа на открита сцена „Охлюва“ ще се проведе празничен концерт, посветен на богатството на украинската култура, традиции и духовност. Той се организира от Почетното консулство на Украйна в Бургас и подкрепата на Община Бургас.

Събитието ще събере представители на украинската общност в Бургас, жители и гости на града, които ще имат възможност заедно да отбележат един от най-значимите национални празници на Украйна. Празничната програма ще представи различни аспекти на украинското културно наследство и ще подчертае силната връзка между културата, паметта и националната идентичност.

В концертната програма ще прозвучат украински и български песни, инструментални произведения и поезия. Музиката и словото ще бъдат в центъра на празничната вечер, превръщайки сцената „Охлюва“ в пространство за културен диалог и споделени емоции.

Празничната програма ще бъде допълнена от изложби на детско художествено студио и на творческо сдружение към пенсионерски клуб. Представените творби ще дадат възможност на публиката да се докосне до таланта, творческата енергия и личните истории на хора от украинската общност.

Денят на независимостта има особено значение за украинците по света. В Бургас той ще бъде отбелязан като празник на националния дух, културната памет и съхранената идентичност, но и като възможност за среща и общуване между украинската и българската общност.

Събитието е възможност украинската общност в Бургас да съхранява и предава своята родна култура, език и традиции далеч от родината, като същевременно ги споделя с българските си приятели, жителите и гостите на града.

Празничният концерт ще бъде и своеобразен жест на благодарност към Бургас за гостоприемството и подкрепата към украинците, намерили своя временен дом в града.