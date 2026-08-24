В действителност се отвори кутията на Пандора, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Ямбол по повод ескалацията на военните действия и ударите по цивилни цели, свързани с войната в Украйна. По думите му ситуацията е "изключително притеснителна", тъй като се развива на близко разстояние от България.

Борисов коментира и отсъствието от международни форуми, посветени на войната в Украйна. Според него България трябва да участва в подобни срещи, за да може да изразява позицията си, да предупреждава и да настоява.

"Когато премиерът Желязков участваше на срещите на "Приятелите на Украйна", там можеше да изкажеш мнение, можеше да се съгласиш, можеше да предупредиш, можеше да настояваш. Празният стол е най-лошото в дипломацията", изтъкна той.

Борисов посочи, че когато във форума участват Великобритания, Франция, Германия, Нидерландия, всички големи европейски държави и Европейската комисия, пропускането му е грешка.

"Аз се отнасям с голямо уважение към външния министър на Русия Лавров, но сякаш повече се интересуват от неговото мнение, а не от мнението на Европейския съюз", заяви лидерът на ГЕРБ.

За самолетите на авиобаза "Безмер", Борисов коментира:

"Ние, когато отговаряхме за област Ямбол, единствени не допуснахме миграцията да ви завладее. Справихме се най-добре, всички големи инфраструктурни проекти станаха тогава. Сега ходите за 50 минути до Бургас, всичко това е направено от нас. Дето се вика, Бургас получи "Евровизия", вие получихте самолетите."

По думите му сегашната власт е трябвало да продължи решенията на предишните правителства и нищо повече.

"Само, че в желанието си всеки път да са агресивни, се опитаха да кажат, че предишните правителства са лъгали. И всъщност си направиха проблема. Когато докараха самолетите в Ямбол, за хората тук стана ясно, че не представляват ценност. Никой нямаше да каже една дума, ако те не бяха тръгнали да лъжат през цялото време как това представлява опасност, но те искаха да направят драма", каза Борисов.

"Като няма заплаха защо НАТО се произнася по темата, защо говорят за член пети, защо премиерът говори с шефа на НАТО? Не мога да обясня необяснимите и хаотични действия", категоричен бе той.

"Наскоро чух един господин да казва, че 2020 година, когато е и последният ми подпис, защо не съм подсигурил антидрон защита. Тогава нямаше още дронове", коментира още лидерът на ГЕРБ.

По думите му който за каквото се изкаже, виновен бил Борисов.

"Не сме казали, че сме идеални, нито безгрешни. Но огромна част от нещата, които сме направили, са добри неща", заяви той.

Лидерът на ГЕРБ коментира и предстоящите президентски избори

Той заяви, че партията все още не е готова да обяви своя кандидат.

"Има време за президентските избори. Кандидатът ще го кажем, когато трябва. Всичко, което се изисква от мен и Изпълнителната комисия, е да рефрешнем, да направим промени в партията. ГЕРБ в момента трябва да преструктурира, да благодари на тези, с които сме били, и да вкара нова, свежа кръв", каза Борисов.

Той поясни, че кандидатът за президент ще бъде обявен след края на Младежката академия на ГЕРБ.