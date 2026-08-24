Напусна ни Галя Петкова, едно от ярките и знакови лица на културния живот в Бургас. Тъжната новина съобщиха нейни близки.

„Галя Петкова беше сърцето и душата на „Арт Мелпомена“. Тя не просто организираше театрални спектакли и концерти. С работата си тя обогатяваше бургаската сцена и ѝ придаваше стил. Бургас губи един позитивен, фин, но и много енергичен човек, който до последно се беше посветил на своята кауза да развива културния живот в града. Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и нейните близки“, коментира кметът Димитър Николов.

Галя Петкова беше управител на „Арт Мелпомена“ – културна организация, която в последните 25 години организира театрални представления и концерти в Бургас.

Именно „Арт Мелпомена“ е институцията, която организира и юбилейните тържества на артисти като Георги Калоянчев, Стоянка Мутафова, Татяна Лолова, Никола Анастасов.

Един от последните концерти, които Галя Петкова организира в Бургас беше този на Кичка Бодурова, който се проведе през юли в Летния театър.