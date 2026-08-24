Нова двуетажна сграда с модерна инфраструктура и интелигентно управление в реално време ще посреща деца от детска градина в кв. „Сарафово" – един от най-бързо развиващите се райони на Бургас. Новият корпус на ДГ „Ален мак" е част от политиката на Община Бургас за модернизиране на детските заведения в града.

Сградата разполага с множество сензори, които събират данни за параметрите на средата в реално време и позволяват дистанционно управление на температурата, влажността и осветлението – решение, което осигурява по-ефективно потребление на енергия и по-добър комфорт за децата и персонала. Внедряването е част от проекта „MetaCities" по програма „Хоризонт Европа", насочен към развитието на Бургас като интелигентен и устойчив град.

В момента в ДГ „Ален мак" се обучават общо 264 деца в една яслена и седем градински групи. Новият корпус е на два етажа с разгъната площ от 545 кв. м и е проектиран за две допълнителни градински групи по 25 деца на възраст от 3 до 7 години, като на всеки етаж има занималня, спалня, съблекалня и санитарни помещения.

Предстои финалното оборудване на сградата – мебели, дигитални и интерактивни устройства, дидактични и сензорни уреди, както и кухненско обзавеждане. Изграждането се финансира по национална програма на Министерството на образованието и науката за периода 2024–2027 г.

Разширяването на градината е продиктувано от бързото развитие на квартал „Сарафово", който привлича все повече млади семейства заради близостта си до морето, града и летището, а с това расте и нуждата от допълнителен капацитет в образователната инфраструктура.