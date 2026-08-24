Синдикатът „Образование“ към КТ „Подкрепа“ категорично не приема учебната година да започне на 14 септември, както е предложила директорска организация, съобщават от синдиката с председател д-р Юлиян Петров.

От синдиката припомнят, че са направили предложения за графика на учебното време, като призовават Министерството на образованието и науката (МОН) да не калкулира почивните дни като част от ваканцията и дават идея за истинска коледна ваканция. „Синдикатът категорично не приема учебната година да започне на 14 септември, както е предложила директорска организация. Учителите няма да участват в този фарс. Нека тези директори, които предлагат това, сами да открият учебната година“, заявяват от синдиката.

Синдикатът „Образование“ в рамките на дебата за бюджета за 2027 г. ще обсъди предлаганите от МОН варианти, които биха довели до повече финансови средства за образователните институции. Бюджетът за образование според заявената финансова рамка ще намалява, поради което от синдиката призовават правителството на „Прогресивна България“ да преосмисли приоритета „образование“.

Проблемът с делегираните бюджети е свързан с липсата на достатъчно средства от брутния вътрешен продукт (БВП) за образование, а не толкова с принципа, че средствата следват ученика, което също не е съвсем точно.

При сегашния принцип на разпределение има три компонента: брой ученици, брой паралелки и физическа среда. Тук единствено липсва компонентът „брой учители“ и многократно сме предлагали да има и такъв компонент. Предлагаме го и сега. Освен това размерът на единния разходен стандарт, по който се финансират образователните институции, е обратно пропорционален на големината на общината, поясняват от синдиката.





Според учителския синдикат „по-добър модел на финансиране би бил този, който осигурява допълнителни средства на училищата с малко ученици и недостатъчен бюджет. Но категорично това не трябва да става за сметка на други училища“.

Синдикатът не би приел преразпределение на средства от големи към малки училища в рамките на намаляваща държавна субсидия за образование, се казва в съобщението. В него се припомня на правителството за неговия ангажимент - учителските заплати да достигнат 125 процента от средната брутна работна заплата, защото българските учители очакват това. Заплатите на учителите трябва да бъдат гарантирани и в най-малката образователна институция, и сме ентусиазирани от всяко подобно предложение, се отбелязва в съобщението.

В него се казва, че „отсъствията на учениците в училищата с голям брой ромски ученици са „образование в образованието“. Синдикатът „Образование“ не приема учителите да бъдат обвинявани заради „иновативното“ партньорство с част от ромските родители и заради това, че държавата не осигурява присъствието на учениците.

„Присъствието на тези ученици в училище е било голямо предизвикателство за МОН, Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на здравеопазването (МЗ) и за много общински институции. Ситуацията при тях не е съпоставима с тази при останалите ученици. Учителите нямат вина за това, че някои ученици се самоизключват от училище и след месеци отново идват да се запишат. Отсъствията за част от ромските родители не са от фундаментално значение“, се казва в съобщението.