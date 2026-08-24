По предварителни данни трима младежи от Петрич са се намесили, след като станали свидетели на непристойни закачки към българки от страна на група грузинци. Всичко това се случва в района на Joy Bar в Неа Перамос, на половин час път от Кавала.

Последвал конфликт, който бързо прераснал във физическа саморазправа.

В първите минути тримата българи успели да надделеят над грузинците

Ситуацията обаче ескалирала, след като към мястото се присъединили още над 20 грузинци, за които се твърди, че работят в дюнери и други заведения в района.

Те обградили българите, като боят продължил около 15-20 минути.

Инцидентът предизвика сериозни реакции сред българите, които прекарват летните си почивки в района. Особено остро се коментира и забавянето на полицията, според фейсбук групите.

Случаят отново повдига въпроса за сигурността на българските туристи в популярните гръцки курорти и за реакцията на местните органи на реда при подобни ситуации.

Към момента няма официално съобщение от гръцките власти. Не са известни всички обстоятелства около конфликта, както и дали има задържани или официално повдигнати обвинения.