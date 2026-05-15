За поредна година емблематичният бургаски обект посреща любимия сезон с богата програма!

В дните от 30 май до 1 юни жители и гости на града ще могат да бъдат част от различни събития. Корабите до острова отплават по график от Магазия 1. Необходимо е да направите своята резервация за пътуване на телефон +359882 004124.

30 май (събота)

Еко инициатива на сдружение „Приятели на морето" и катедра „Екология" към БДУ — почистване на акваторията около острова. Отплаване към острова с кораб "Бургус" в 10:00 ч. или кораб "Анастасия" в 10:15 ч. Корабите ще акостират на острова, където всички гости ще се забавляват с музика на плажа през целия ден и ще бъдат посрещнати с прочутите миди на тенекия.

31 май (неделя)

Постановка “Капитане,Капитане!” на Държавен Куклен Театър Бургас. Тя е по случай Международния ден на детето. Представлението е подходящо за деца над 4 години и е с времетраене 40 минути. "Как се става капитан? Трябва кораб, но не обикновен, а такъв, с който да преминеш през шест морски изпитания, който да те преведе през шест необикновени морета, а на седмото, родното море, да акустираш като безстрашен Капитан с голямо капитанско сърце!"

Корабите до острова в този ден отплават в следните часове:

10:15 ч. — кораб "Анастасия" (за представление в 11:00 ч.)

13:30 ч. — кораб "Бургус" (за представление в 14:30 ч.)

17:00 ч. — кораб "Бургус" (за представление в 18:00 ч.)

1 юни (понеделник)

На 1 юни по повод Деня на детето, фарът на острова отваря врати, за да посрещне всички деца и възрастни. Посетителите ще имат възможност да разгледат сградата отвътре от 11:00 ч. до 18:30 ч.

Елате да посрещнем заедно лятото на остров Света Анастасия!