Изходът на Бургас, в участъка от кръговото до "Метро" в посока АМ "Тракия", буквално гъмжи. Стотици мотори от Бургаска област се включиха в националния протест, който се провежда в момента. Бунтът на любителите на две колела е срещу скока на Гражданската отговорност, още повече, че много от тях карат само през летните месеци.

В демонстрацията в Бургас се включиха представители на раз лични мото клубове, това е една от най-сплотените общности.