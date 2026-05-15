В акция през вчерашния ден, свързана с т.нар. имотна мафия, са задържани девет души, част от които вече имат повдигнати обвинения. Това заяви директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов на брифинг във връзка с досъдебното производство, свързано с имотна измама.

Извършени са девет обиска на жилища и офиси и шест – на автомобили, каза гл. комисар Николов.

В хода на претърсванията попаднахме на интересни находки – лични карти на граждани, които следва да са в техните притежатели; множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още девет такива, допълни Николов.

"Схемите назад във времето бяха по-скоро насочени към самотни възрастни хора. Вече наблюдаваме изменение като установяваме все повече лица, които се наемат за свидетели, после се изготвят актове за имоти, които или нямат собственик, или е починал преди време", каза още директорът на СДВР. Той поясни: "Така се извършва лъжесвидетелстване пред нотариус. "Свидетелят" посочва, че дадено лице, на което ще се прехвърли собствеността, го е владял определено време, и по този повод нотариус заверява констативен нотариален акт. Така въпросното лице става собственик на имота. Следва сделка с друг собственик, като така имотът е "препран", уточни още главният комисар.

Задържаните садобре познати на полицията, акцентира той. Единият е бивш столичен нотариус, който е с отнети права поради злоупотреби от подобен характер. Другият е с множество криминални прояви и съмнително имотно състояние, на база това, което отчита като платени данъци, каза комисар Николов.

Смята се, че имотната облага по този случай е трябвало да стигне до над 5 милиона евро. Предстои да се установи за колко имота става дума, допуска се високо число.

Вчера стана ясно, че бившият нотариус е Борис Янков, който от 2010 година е с отнети права заради имотни измами.

Установяват се достатъчно доказателства за съпричастността на четирима души в това, че от началото на 2026 г. до месец март т.г. са заблудили един човек, който да прехвърли имущество, в това число апартамент в жк. "Люлин" срещу обещание да му се изплати 20 000 евро, информира говорителят на Софийска районна прокуратура (СРП) Николай Николаев. И добави, че става въпрос за човек в уязвимо социално положение. Сделката е изповядана пред нотариус, но лицето не е получило обещаните пари, потвърди Николаев.

Четирима души са задържани за срок до 72 часа, като искането до Софийския районен съд е за постоянна мярка за неотклонение задържане под стража, посочи още говорителят на СРП.

Предвиденото наказание е лишаване от свобода от 1 до 6 години, добави той.

Вътрешният министър отбеляза, че прави впечатление доброто взаимодействие между двете структури – СДВР и СРП, в хода на работа. По думите му е поет ангажимент за по-добро взаимодействие между МВР и СРП. Демерджиев призова гражданите да подават сигнали и увери, че всеки един материал ще бъде изработен съвестно.

"Надявам се на подобно взаимодействие и по други линии – борбата с наркоразпространението и борбата с корупцията", каза вътрешният министър.