„Джаз в Бургас” ни радва 4 дни на Флората, ето кои изпълнители се включват в него

"Джаз в Бургас" се завръща с ново издание и великолепни артисти, включени в афиша. Фестивалът няма да изневери на своята вярна публика и на себе си, като отново най-важният критерий при композиране на програмата е качеството, съчетано с разнообразие.

Към програмата се присъединяват музикантите от Бургас биг бенд, с диригент Анастас Камиларов. Има и една малка промяна, свързана с размяна на концерти - Y Jazz ще чуем на 14 август, а "Ангел Демирев трио" вземат датата 15 август.

Тази година "Джаз в Бургас" ще се проведе в четири дни. Мястото отново е вътрешният открит двор на експозиционен център "Флора" в Морската градина. Община Бургас уверяват, че ще бъдат взети всички необходими мерки за дезинфекция и безопасност.

„Знаем каква интелигентна публика привлича фестивалът и нямаме съмнение, че от своя страна всеки зрител знае как да пази себе си и останалите”, пишат от там.

В дните 17 - 18 юли и 14 - 15 август на сцената в експоцентър "Флора" ще се качат някои от най-големите български джазмени - Камелия Тодорова, Ангел Заберски с неговия бенд, Милица Гладнишка, Рут Колева, Михаил Йосифов, Димитър Льолев, Стоян Янкулов - Стунджи, Антони Дончев, Велека Цанкова и др.

Билети се продават на касата до Часовника и в самия експоцентър "Флора".

ПРОГРАМА:

17.07.2020 г.

Спектрум



Боряна Йорданова - сопран



Весела Морова - алт



Даниел Николов - тенор



Янко Янков - баритон



Константин Бейков - бас



Франсис Екзевиър - звукорежисьор







Среща с деди Йожи



Михаил Йосифов - тромпет



Велислав Стоянов - тромбон



Димитър Льолев - саксофон



Милен Кукошаров - пиано



Даниеле Феббо - бас



Борислав Петров - барабани

18.07.2020 г.

"Piece for Peace" - квартет



Димитър Льолев - саксофон



Васил Спасов - пиано



Михаил Иванов - бас



Атанас Попов - барабани







Ladies of Jazz



Милица Гладнишка - вокал



Камелия Тодорова - вокал



Рут Колева - вокал



Арнау Гарофе - саксофон



Тодор Бакърджиев - тромпет



Петко Дренников - китара



Филип Александров - пиано



Светослав Неделчев - бас



Богомил Енчев - барабани







14.08.2020 г.

Y Jazz



Велека Цанкова - вокал



Мартин Бодуров - тромпет



Светослав Миланов - пиано



Данеле Феббо - бас



Виктор Викторов - барабани





Ангел Заберски бенд



Ангел Заберски - пиано



Борис Таслев - бас



Стоян Янкулов - Стунджи - барабани



Михаил Йосифов - тромпет



Тодор Бакърджиев - тромпет



Мартин Ташев - тромпет



Георги Стойков - тромпет



Димитър Бакърджиев - тенор саксофон



Димитър Льолев - алт саксофон



Арнау Гарофе (Испания) - тенор саксофон



Венелин Георгиев - саксофон



Денис Попстоев - баритон саксофон



Владислав Мичев - тромбон



Димитър Стоев - тромбон



Божидар Василев - тромбон



Велислав Стоянов - тромбон



Александър Логозаров - китара





15.08.2020 г.

От 19:00 ч.

(този начален час се отнася единствено за 15.08., всички останали фестивални вечери започват в 20:00 ч.)

Бургас биг бенд

С диригент: Анастас Камиларов

Ангел Демирев трио



Ангел Демирев - китара



Михаил Иванов - бас



Борислав Петров - барабани





Half Easy Trio



Антони Дончев - пиано



Йоханес Фенд (Австрия) - бас



Мартин Хафизи - барабани







* Ценови категории на билетите:



- За ден - 20.00 лв.



- За два дни - 35.00 лв.



- За три дни - 45.00 лв.



- За четири дни - 55.00 лв.