„Джаз в Бургас” ни радва 4 дни на Флората, ето кои изпълнители се включват в него

"Джаз в Бургас" се завръща с ново издание и великолепни артисти, включени в афиша. Фестивалът няма да изневери на своята вярна публика и на себе си, като отново най-важният критерий при композиране на програмата е качеството, съчетано с разнообразие.
Към програмата се присъединяват музикантите от Бургас биг бенд, с диригент Анастас Камиларов. Има и една малка промяна, свързана с размяна на концерти - Y Jazz ще чуем на 14 август, а "Ангел Демирев трио" вземат датата 15 август.
Тази година "Джаз в Бургас" ще се проведе в четири дни. Мястото отново е вътрешният открит двор на експозиционен център "Флора" в Морската градина. Община Бургас уверяват, че ще бъдат взети всички необходими мерки за дезинфекция и безопасност.
„Знаем каква интелигентна публика привлича фестивалът и нямаме съмнение, че от своя страна всеки зрител знае как да пази себе си и останалите”, пишат от там.
В дните 17 - 18 юли и 14 - 15 август на сцената в експоцентър "Флора" ще се качат някои от най-големите български джазмени - Камелия Тодорова, Ангел Заберски с неговия бенд, Милица Гладнишка, Рут Колева, Михаил Йосифов, Димитър Льолев, Стоян Янкулов - Стунджи, Антони Дончев, Велека Цанкова и др.
Билети се продават на касата до Часовника и в самия експоцентър "Флора".
ПРОГРАМА:
17.07.2020 г.
Спектрум
Боряна Йорданова - сопран
Весела Морова - алт
Даниел Николов - тенор
Янко Янков - баритон
Константин Бейков - бас
Франсис Екзевиър - звукорежисьор
Среща с деди Йожи
Михаил Йосифов - тромпет
Велислав Стоянов - тромбон
Димитър Льолев - саксофон
Милен Кукошаров - пиано
Даниеле Феббо - бас
Борислав Петров - барабани
18.07.2020 г.
"Piece for Peace" - квартет
Димитър Льолев - саксофон
Васил Спасов - пиано
Михаил Иванов - бас
Атанас Попов - барабани
Ladies of Jazz
Милица Гладнишка - вокал
Камелия Тодорова - вокал
Рут Колева - вокал
Арнау Гарофе - саксофон
Тодор Бакърджиев - тромпет
Петко Дренников - китара
Филип Александров - пиано
Светослав Неделчев - бас
Богомил Енчев - барабани
14.08.2020 г.
Y Jazz
Велека Цанкова - вокал
Мартин Бодуров - тромпет
Светослав Миланов - пиано
Данеле Феббо - бас
Виктор Викторов - барабани
Ангел Заберски бенд
Ангел Заберски - пиано
Борис Таслев - бас
Стоян Янкулов - Стунджи - барабани
Михаил Йосифов - тромпет
Тодор Бакърджиев - тромпет
Мартин Ташев - тромпет
Георги Стойков - тромпет
Димитър Бакърджиев - тенор саксофон
Димитър Льолев - алт саксофон
Арнау Гарофе (Испания) - тенор саксофон
Венелин Георгиев - саксофон
Денис Попстоев - баритон саксофон
Владислав Мичев - тромбон
Димитър Стоев - тромбон
Божидар Василев - тромбон
Велислав Стоянов - тромбон
Александър Логозаров - китара
15.08.2020 г.
От 19:00 ч.
(този начален час се отнася единствено за 15.08., всички останали фестивални вечери започват в 20:00 ч.)
Бургас биг бенд
С диригент: Анастас Камиларов
Ангел Демирев трио
Ангел Демирев - китара
Михаил Иванов - бас
Борислав Петров - барабани
Half Easy Trio
Антони Дончев - пиано
Йоханес Фенд (Австрия) - бас
Мартин Хафизи - барабани
* Ценови категории на билетите:
- За ден - 20.00 лв.
- За два дни - 35.00 лв.
- За три дни - 45.00 лв.
- За четири дни - 55.00 лв.
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