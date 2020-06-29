„Джаз в Бургас” ни радва 4 дни на Флората, ето кои изпълнители се включват в него

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"Джаз в Бургас" се завръща с ново издание и великолепни артисти, включени в афиша. Фестивалът няма да изневери на своята вярна публика и на себе си, като отново най-важният критерий при композиране на програмата е качеството, съчетано с разнообразие.

Към програмата се присъединяват музикантите от Бургас биг бенд, с диригент Анастас Камиларов. Има и една малка промяна, свързана с размяна на концерти - Y Jazz ще чуем на 14 август, а "Ангел Демирев трио" вземат датата 15 август.

Тази година "Джаз в Бургас" ще се проведе в четири дни. Мястото отново е вътрешният открит двор на експозиционен център "Флора" в Морската градина. Община Бургас уверяват, че ще бъдат взети всички необходими мерки за дезинфекция и безопасност.

„Знаем каква интелигентна публика привлича фестивалът и нямаме съмнение, че от своя страна всеки зрител знае как да пази себе си и останалите”, пишат от там.

В дните 17 - 18 юли и 14 - 15 август на сцената в експоцентър "Флора" ще се качат някои от най-големите български джазмени - Камелия Тодорова, Ангел Заберски с неговия бенд, Милица Гладнишка, Рут Колева, Михаил Йосифов, Димитър Льолев, Стоян Янкулов - Стунджи, Антони Дончев, Велека Цанкова и др.

Билети се продават на касата до Часовника и в самия експоцентър "Флора".

ПРОГРАМА:

17.07.2020 г.

Спектрум

Боряна Йорданова - сопран

Весела Морова - алт

Даниел Николов - тенор

Янко Янков - баритон

Константин Бейков - бас

Франсис Екзевиър - звукорежисьор



Среща с деди Йожи

Михаил Йосифов - тромпет

Велислав Стоянов - тромбон

Димитър Льолев - саксофон

Милен Кукошаров - пиано

Даниеле Феббо - бас

Борислав Петров - барабани

18.07.2020 г.

"Piece for Peace" - квартет

Димитър Льолев - саксофон

Васил Спасов - пиано

Михаил Иванов - бас

Атанас Попов - барабани



Ladies of Jazz

Милица Гладнишка - вокал

Камелия Тодорова - вокал

Рут Колева - вокал

Арнау Гарофе - саксофон

Тодор Бакърджиев - тромпет

Петко Дренников - китара

Филип Александров - пиано

Светослав Неделчев - бас

Богомил Енчев - барабани



14.08.2020 г.

Y Jazz

Велека Цанкова - вокал

Мартин Бодуров - тромпет

Светослав Миланов - пиано

Данеле Феббо - бас

Виктор Викторов - барабани


Ангел Заберски бенд

Ангел Заберски - пиано

Борис Таслев - бас

Стоян Янкулов - Стунджи - барабани

Михаил Йосифов - тромпет

Тодор Бакърджиев - тромпет

Мартин Ташев - тромпет

Георги Стойков - тромпет

Димитър Бакърджиев - тенор саксофон

Димитър Льолев - алт саксофон

Арнау Гарофе (Испания) - тенор саксофон

Венелин Георгиев - саксофон

Денис Попстоев - баритон саксофон

Владислав Мичев - тромбон

Димитър Стоев - тромбон

Божидар Василев - тромбон

Велислав Стоянов - тромбон

Александър Логозаров - китара


15.08.2020 г.

От 19:00 ч.

(този начален час се отнася единствено за 15.08., всички останали фестивални вечери започват в 20:00 ч.)

Бургас биг бенд

С диригент: Анастас Камиларов

Ангел Демирев трио

Ангел Демирев - китара

Михаил Иванов - бас

Борислав Петров - барабани


Half Easy Trio

Антони Дончев - пиано

Йоханес Фенд (Австрия) - бас

Мартин Хафизи - барабани



* Ценови категории на билетите:

- За ден - 20.00 лв.

- За два дни - 35.00 лв.

- За три дни - 45.00 лв.

- За четири дни - 55.00 лв.

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