Вълната от бомбени заплахи, която започна преди няколко месеца, засяга стотици институции, училища и летища в страната. Имейлите със сигнали се изпращат по един или два пъти седмично, като основната цел на неизвестните извършители е да предизвикат обществен хаос и да дестабилизират държавата. Това заяви директорът на дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП старши комисар Владимир Димитров в ефира на Нова телевизия.

Старши комисар Димитров подчерта, че всеки сигнал за поставено взривно устройство трябва да се приема напълно сериозно. Въпреки това, разследващите разполагат с определени индикатори, които помагат при преценката дали конкретната заплаха е реална.

Директорът на киберполицията припомни, че при подобна вълна от фалшиви сигнали преди няколко години са били разпространени конкретни указания за реакция.

„Скоро отново ще се срещнем с представители на различни институции, включително образователни и държавни, за да разясним утвърдения от главния секретар и ръководството на МВР ред за действие“, обясни Димитров. По думите му, основната идея на тези срещи е да се гарантира, че всеки получен сигнал се проверява внимателно, като се изясняват неговият характер, получателят и конкретното му съдържание.