Спиране на износа на дизел, увеличаване на количествата в държавния резерв и намаляване на ДДС от 20 на 9 процента за времето на кризата предложи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов при посещението си в Силистра. Според него страната трябва да използва собственото си производство, за да осигури по-евтини горива за населението и бизнеса.

Борисов предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка. По думите му България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.

„Спрете да изнасяте нафтата, съхранявайте в държавния резерв, произвеждайте повече“, призова Борисов. Той посочи, че според отговор от рафинерията, който е получил, производството може да бъде увеличено. Борисов постави въпроса защо при това положение цените на горивата се повишават.

Лидерът на ГЕРБ предложи временно намаляване на ДДС върху горивата от 20 на 9 процента. Според негови изчисления това би довело до понижение на цените на дизела и бензина с около 40 евроцента. Той заяви, че подобна мярка може да бъде приложена с уведомяване на Европейската комисия, и даде за пример намаляването на ДДС за ресторантьорския сектор по време на пандемията от COVID-19.

Борисов отправи критики и към финансовата политика на правителството, като заяви, че страната навлиза в дългова спирала. По думите му нарастващата задлъжнялост ще създава затруднения и за следващите управления заради необходимостта да се обслужват натрупаните задължения.

„Българите обедняват всеки ден. Източват им парите през горива, инфлация и всичко останало“, коментира Борисов.

По повод обсъжданите въпроси за националната сигурност Борисов критикува работата на службите и начина, по който се предоставя информация за инцидента с потъналия кораб в Черно море, след като бе атакуван с дронове. Той заяви, че има въпроси около престоя на плавателния съд в Истанбул, на които, според него, институциите не са дали достатъчно ясни отговори.