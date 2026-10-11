Комисията за защита на потребителите (КЗП) установи надценки до 150% на някои хранителни продукти и сериозни разлики между доставните и продажните цени. Това съобщи председателят на институцията Мая Манолова в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. Според нея допълнителните разходи на търговците масово се прехвърлят върху крайните клиенти, което налага спешни законодателни промени за защита на потребителите и местните производители.

Първите резултати от проверките в пет големи търговски вериги показват драстично оскъпяване при основните храни. Манолова посочи примери с надценки от 99% при кашкавала и прясното мляко, 95% при сиренето и 125% при маслото. При някои артикули оскъпяването достига 150%, като маслото заема първо място сред най-силно натоварените с надценка стоки.

„С очите си видях само от една верига как надценките на млечните продукти стигат до 99%. Това наистина е безобразие и абсолютно безочливо поведение от страна на търговските вериги“, коментира председателят на КЗП пред националната телевизия.

Тя подчерта, че макар покупателната способност в България да се повишава, тя остава на ниво от едва 68% от средноевропейската. В същото време, според данни на Евростат, българите плащат най-скъпите млечни продукти в Европа. За сравнение, в държави като Хърватия, Румъния и Унгария съществуват регулации, които допускат надценки до 20% при държавна намеса за защита на потребителите. Пазар, който позволява надценки от 120%, е изкривен и представлява "бедствие", категорична е Манолова.

Скрити такси и допълнителни разходи

Освен високите надценки, проверките са установили и практики, които ощетяват както клиентите, така и доставчиците. КЗП подготвя сигнал до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) заради таксите, които търговците плащат при приемане на електронни ваучери за храна. Според Манолова тези такси достигат 6% от стойността на покупката, докато при стандартните картови плащания те са между 1% и 1,5%. Тези разходи впоследствие се разпределят върху цените на всички продукти в магазините.

Допълнително оскъпяване с 10–20% при плодовете и зеленчуците идва от разходите за амбалаж. Производителите са принудени да плащат наем от 1,20 евро за всяка касетка при доставка, освен дължимия депозит. Тази практика също ще бъде обект на сигнал до КЗК.

Проверки на горивата и банковите такси

Паралелно с храните, КЗП проверява и бензиностанциите заради рязкото покачване на цените на горивата. Инспектирани са 200 обекта и 600 ценови позиции, като в 48 случая има съмнения за необосновано повишаване. БНТ съобщава, че първоначалните данни не сочат спекулативно поведение като основна причина за поскъпването. Установената надценка при бензина е спаднала от 19 на 14 евроцента, а при дизела – от 18 на 12 евроцента. Предстои КЗК да анализира дали тези стойности са икономически обосновани.

По отношение на банковите услуги, Манолова обърна внимание на печалбата на банките за миналата година в размер на 3,6 млрд. лева, от които 1,8 млрд. лева са генерирани от такси. Тя постави въпроса за обосноваността на тези разходи, отбелязвайки, че в други държави основни операции като преводи за данъци и битови сметки са с нулева такса.

През следващата седмица КЗП ще представи подробни резултати от проверките, включително за продуктите от инициативата "Кошница с грижа" и стоките в промоция.