Жестока критика към вътрешния министър Иван Демерджиев и ръководството на МВР отправи депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов заради тревожния ръст на жертвите по българските пътища. Според представените от него данни от началото на годината при тежки катастрофи са загинали 388 души, а само от началото на октомври жертвите са 19.

Стоянов обвини политическото ръководство на ведомството в липса на ефективен контрол и недостатъчна превенция. Той настоя за поемане на отговорност за влошаващата се пътна безопасност.

МВР в момента е напълно парализирано

Калин Стоянов отправи изключително остри обвинения за състоянието на вътрешното министерство, като постави под въпрос ефективността на предприеманите мерки срещу тежките катастрофи.

„МВР в момента е напълно парализирано. Превенцията на пътя е сведена до минимум, контролът по критичните пътни артерии е недостатъчен, а координацията между институциите е сериозно нарушена“, заяви депутатът.

Според него политическото ръководство на министерството отделя повече внимание на публичните си послания, отколкото на реалните действия за ограничаване на пътните произшествия. Той свърза увеличаването на броя на загиналите с недостатъчно ефективните мерки за безопасност.

Черната статистика показва сериозно увеличение

Официалната справка на МВР, публикувана на 10 октомври, потвърждава, че до края на 9 октомври при катастрофи в страната са загинали 388 души. От началото на месеца смъртните случаи са 19, а ранените - 252. От началото на годината са регистрирани 5363 пътнотранспортни произшествия с пострадали, при които са ранени 6652 души.

Официалните данни потвърждават основния тревожен факт - смъртните случаи на пътя са значително повече спрямо предходната година.

МВР не е сцена за политически театър

Стоянов настоя ръководството на вътрешното министерство да понесе отговорност за резултатите от политиката по пътна безопасност.

„МВР не е сцена за политически театър, то носи пряка отговорност за човешки животи“, подчерта депутатът от ДПС.

На 9 септември правителството обяви 31 мерки за подобряване на пътната безопасност, включително обединяване на контролните функции в МВР. Месец по-късно обаче статистиката за жертвите продължава да предизвиква остри политически реакции.

Стоянов е категоричен, че безопасността на движението трябва да се измерва с реални резултати, а не с публични изявления. Именно липсата на достатъчно ефективни действия според него е основанието да поиска отговорност от вътрешния министър Иван Демерджиев.