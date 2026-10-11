Бургаските тенис надежди Ивелин Василев и Даниел Стоянов завоюваха квоти за престижния тенис турнир Junior Orange Bowl, който ще се проведе в Маями, Флорида.

Те се представиха отлично на европейските плейофи за неофициалното световно първенство по тенис за младежи, които се проведоха в Бургас.

110 състезатели на възраст до 14 години от 19 държави мериха сили на кортовете в парк „Езеро“. Те се бориха за общо 16 квоти за Маями, а Бургас и България бяха домакин за първи път на квалификации от такъв ранг.

Junior Orange Bowl е най-престижното състезание за млади тенис таланти. Турнирът е дал старт на световната кариера на имена като Джон Макенроу, Андре Агаси, Габриела Сабатини.

Junior Orange Bowl European Playoff Series в Бургас се организира от Българската федерация по тенис в партньорство с EDGE International и Община Бургас.

По време на церемонията по закриването на състезанието, кметът Димитър Николов беше удостоен с плакет, а организаторите дадоха висока оценка за домакинството на турнира.

Наградите на призьорите връчиха областният управител Дико Диков, Цветана Пиронкова – Спортист №1 на България за 2020 година и посланик на турнира от страна на Българската федерация по тенис и Веселина Деведжиева, директор дирекция „Спорт“ в Община Бургас.