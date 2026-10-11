Лек автомобил се запали и изгоря напълно на територията на граничния пункт „Капитан Андреево“, създавайки сериозно напрежение и хаос в района на преминаване, пише Глас нюз бг.

Инцидентът се разигра под самия навес за проверка на входящите превозни средства, където пламъците бързо обхванаха целия автомобил пред погледите на десетки чакащи шофьори и пътници.

По думите на очевидци от мястото на събитието, реакцията на терен е била съпроводена от тотална липса на организация. Въпреки реалната опасност от взрив, движението не е било незабавно отцепено и колоните от автомобили са продължили да се нареждат в непосредствена близост до горящото возило.

Чакащите граждани са подали множество сигнали на телефон 112, след като в продължение на 15 минути на пункта не се е появил пожарен екип, а реакцията на контролните органи е била критично бавна.