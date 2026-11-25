На 25 ноември Българската православна църква отдава почит на Свети Климент, архиепископ Охридски, първоучител на българския народ. По повод днешния празник черпят всички с най-милостивите имена.





Свети Климент Охридски е средновековен учен и първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Православната църква тачи просветителя като един от светите Седмочисленици. Предполага се, че Климент е българин, роден в Югозападна Македония.



Оскъдните данни за живота му преди неговата дейност в България се намират в два текста: "Пространното житие на Климент Охридски" от Теофилакт Охридски (1084-1107) и в "Краткото житие на Климент Охридски" или т. нар. "Охридска легенда" от друг охридски архиепископ и също грък - Димитрий Хоматиан (1216-1234), припомня БГНЕС.



Истински богомъдър и равноапостолен отец



Хоматиан пише, че първите гръцки преводи Климент е направил на "тукашния български диалект". Теофилакт е този, който го нарича "пръв епископ, който проповядвал на български език" и "най-учен мъж", а Димитрий Хоматиан пише за Климент:



"Пръв той заедно с божествения Наум, Ангеларий и Горазд усърдно изучил Свещеното писание, преведено с божествено съдействие на тукашния български диалект от Кирил, истински богомъдър и равноапостолен отец, и отначало още бил заедно с Методий, известния учител на благочестие и православна вяра на мизийския народ.”



Предполага се, че Климент е участвал на млади години още в хазарската и аланската мисии на Кирил и Методий през 859-861 г. Безспорно Климент участва и в мисията на Кирил и Методий във Великоморавия като техен ученик.



В някои по-късни славянски жития се казва, че презвитер Климент е бил ръкоположен заедно с Наум в свещенически сан от папата в Рим в 868 г., преди смъртта на св. Кирил.



След смъртта на Кирил в Рим през 869 година, той се връща с Методий в Панония и Великоморавия, а след като Методий почива (пролетта на 885 г.), Климент, заедно с избрания от Методий за негов наследник Горазд, оглавяват продължаващите спорове с германския клир и новия моравски княз във Великоморавия.

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Значим автор на старобългарски

Свети Климент Охридски е един от най-значимите автори на старобългарски език, той пише жития, похвални слова, църковни химни, превежда църковни текстове. В науката се посочват от 15 до 50 негови съчинения.



В "Краткото житие" се казва, че той "измислил и други форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които изнамерил мъдрият Кирил". Затова обикновено се смята, че той въвежда и кирилицата, макар че е по-вероятно тя да се развива постепенно под силно византийско влияние в Преславската книжовна школа в началото на Х век.



Изображения на св. Климент се срещат от началото на XIV век на икони и стенописи (Охрид, черква "Св. Климент"). Съществуват много народни легенди за Климент Охридски и многобройни научни публикации.



Днес у нас ще бъдат представени съхранявани в Гърция мощи на светеца - по повод деня за почит към него и във връзка с навършилите се т.г. 1100 години от смъртта му.



Имен ден имат всички, носещи имената Климент и Климентина. От латински името Климент (латинското clemens) означава милостив.