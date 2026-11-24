Министерство на финансите излесе с позиция по повод днешната новина, която предизвика трусове в България, а именно, че Еврокомисията преминава към следващия по-строг етап на процедурата по свръхдефицит за страната ни. Брюксел ще предложи на Съвета на ЕС да наложи глоба на България, както и да се предприемат стъпки за замразяване на европлащания към България. Решението ще бъде взето от Европейския съвет на финансовите министри на 11 декември.

Днешната оценка на Европейската комисия в рамките на Есенния пакет по Европейския семестър, която отчита значително несъответствие с препоръчаната траектория на нетните разходи за 2026 г. и риск от санкционни мерки за неизпълнение на препоръката на Съвета от 10 юли 2026 г., е пряк резултат от натрупаните системни проблеми и политическата криза през последните години, за които споделена отговорност носят всички политически сили, посочват от финансовото ни ведомоство.

В позицията се посочва, че истината за причините, довели страната до тази ситуация, не може да бъде подмината с мълчание и се изброява:

„Манипулациите и изкривената изходна база: В основата на настоящите фискални дисбаланси стоят управленските практики, подробно описани в одита на Сметната палата, както и изкуствено коригираният дефицит за 2025 г., който беше потвърден от Евростат. Тези действия заложиха тежки структурни изкривявания в публичните финанси още преди сформирането на настоящото управление. Политическата блокада и закъснелият бюджет: Продължителната вътрешнополитическа нестабилност през последната година и честите смени на управлението възпрепятстваха навременното приемане на държавния бюджет. Устойчиво парламентарно мнозинство беше формирано едва през май 2026 г., а до приемането на редовния бюджет на 24 юли – едва преди пет месеца – страната работеше при временен удължителен закон. Този крайно ограничен срок обективно не позволи необходимата фискална корекция да бъде осъществена в пълен размер в рамките на 2026 година“, посочват от Министерство на финансите.

Оттам допълват, че въпреки тежкото наследство, правителството е предприело решителни действия за оздравяване на публичните финанси. „С предложения бюджет за 2027 г. стартира ясна програма за постепенна фискална консолидация, с която дефицитът на сектор „Държавно управление“ ще намалее от около 5,0% от БВП през 2026 г. до 4,2% през 2027 г.“, добавят те.

По думите им добрата прогноза на ЕК за следващата година е категорично доказателство, че курсът е правилен.

„В доклада си Брюксел изрично посочва, че мерките в бюджетния план за 2027 г. са очевидно консолидационни, ще компенсират отклонението от 2026 г. и ще доведат до коригиране на прекомерния дефицит, като същевременно запазят макроикономическата стабилност и пълния достъп на България до европейското финансиране“, посочват още от ведомството и уточняват, че подобна санкция няма отношение и отражение върху Петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост и не се очаква да блокира средствата по европейски фондове.

„Правителството ще продължи да възстановява финансовата стабилност на държавата, като стриктно защитава основните социални ангажименти, подкрепата за уязвимите групи и предвидимостта за гражданите и публичните услуги. Сега отговорността е в Народното събрание – очакваме от всички политически партии държавническо поведение при приемането и изпълнението на Бюджет 2027, за да може порочните практики, водещи до европейски санкции, да останат окончателно в миналото“, допълват още в позицията си от Министерство на финансите.