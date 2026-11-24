Коледна украса откриха в контейнера, изплувал край Арапя след потъването на CONTSHIP JET в Черно море.

Контейнерът е отворен с разрешение на военната прокуратура, а процедурата е започнала в 9:30 часа сутринта. 22 дни той беше под денонощна охрана.

От него са били извадени фигури на Дядо Коледа, елени и разнообразни празнични украшения. Коледната украса е разпределена в над 80 кашона. Всички те ще бъдат извадени, описани, а след което товарът ще бъде транспортиран с ТИР в Румъния.

Представител на румънската фирма собственик е оценил претърпените до момента загуби на около 50 000 евро.

От Агенция "Митници" са съобщили, че при проверката не са открити забранени вещества.

Потъването на CONTSHIP JET

Контейнерът беше открит на 2 ноември, след като морските вълни го изхвърлиха върху скалите между къмпингите "Арапя" и "Оазис". Той беше обезопасен, за да не бъде отнесен обратно в морето.

Една от основните версии е, че той е част от товара на контейнеровоза CONTSHIP JET потънал югоизточно от Варна. Към момента тази връзка все още не е официално потвърдена.

Според предоставения корабен манифест контейнеровозът е превозвал различни видове товари. Той беше ударен от три дрона, а целият екипаж на борда му беше спасен.