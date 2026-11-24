По случая с изнасилените момичета в София е разпоредено да бъде принудително задържан и 16-годишен младеж — Й. А., научи Евроком от свои източници.

Решението е на прокурора по делото. То е взето след предоставени нови видеозаписи, на които се вижда неговото главно участие по случая.

По данни на телевизия Евроком, 16-годишният Й. А. е бил принудително задържан, след като на прокурора по делото са били предоставени нови видеозаписи от апартамента в София.

На тези записи се вижда негово главно участие по случая — участие, което до този момент не е било изяснено в пълна степен.

Именно заради тези нови видеозаписи прокурорът е преценил, че има достатъчно основания младежът да бъде принудително задържан и да бъде привлечен към отговорност по делото.