На безплатно информационно събитие на 25 ноември експерти представят на бизнеса в Бургас и областта работещи решения и механизми за финансиране за енергийна ефективност и ВЕИ. Събитието ще се проведе от 9:00 до 10:30 ч. в Хотел България, конферентен център “Европа”. Участието е с вход свободен, с предварителна заявка чрез формуляра за записване. Инициативата е на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Поканени да присъстват са представители на предприятията, професионалните и браншовите организации, енергийни и технически специалисти. Събитието е отворено за всички заинтересовани представители на публичния и частния сектор, които търсят достъпна информация за въвеждане на устойчиви решения в дейността им.

Участниците ще се запознаят с ефективни мерки, добри практики и съвременни инструменти за енергийна трансформация и намаляване на енергийните разходи за малки, средни и големи предприятия. Сред темите са и европейските изисквания за отчитане на устойчивостта.

Събитието е част от информационна кампания на АУЕР за ползите от енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като стратегия за повишаване на конкурентоспособността на предприятията в Бургас и областта.

Заедно с Бургас, аналогични кампании на АУЕР през ноември обхващат още 4 областни града - Велико Търново, Русе, Варна и Стара Загора, с безплатни информационни събития за представители на публичния и на частния сектор между 23 и 25 ноември.

Проф. Веселин Благоев и доц. Димитър Русев ще водят информационните събития, които ще включват презентации и дискусии с въпроси от присъстващите.

Информационните кампании целят да насърчат предприятията в процесите на планиране и постигане на по-ефективно управление, устойчиво развитие и зелена трансформация чрез енергийна ефективност и ВЕИ.

Инициативите са част от проекта „АУЕР – в подкрепа на българските предприятия в областта на енергийната ефективност и възобновяемите източници“, финансиран по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Кампаниите ще продължат и през 2027 г.

За АУЕР

АУЕР координира изпълнението на националните цели за енергийни спестявания и използване на енергия от възобновяеми източници и подпомага прехода към устойчива нисковъглеродна икономика.