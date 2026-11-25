През нощта в сряда ще бъде предимно ясно, а вятърът ще отслабне значително. В сутрешните часове температурите в много райони ще бъдат около и под нулата, което ще създаде условия за образуване на слана.

Вятърът постепенно ще отслабва

През деня времето ще остане сравнително спокойно. От запад ще започне увеличение на високата и средната облачност, но съществени валежи не се очакват. Вятърът постепенно ще отслабва и в повечето райони ще стихне.

Максималните температури ще бъдат между 5° и 9°, като в Северна България и по високите полета ще останат по-ниски. По Черноморието ще бъде малко по-топло, с температури до 12-13°.

В София слънчево и студено

В столицата нощта минималната температура ще се понижи до около минус 6°, а вятърът ще бъде слаб. Сутринта ще започне със слънчево време, но през деня облачността постепенно ще се увеличава. Очаква се тя да бъде предимно висока и средна, без валежи.

Максималната температура ще достигне около 5°. Въпреки увеличението на облаците, денят ще остане сравнително спокоен, без съществени промени във времето.

В планините силен вятър по високите части

В планините ще има разкъсана облачност, която следобед ще се увеличава и ще става значителна. Облаците ще бъдат предимно от средния и високия етаж.

Ще духа слаб до умерен южен-югозападен вятър, но по високите части той ще бъде силен от запад-северозапад. Това ще създава усещане за по-студено време, особено по откритите била и върхове.

Температурата на 1200 метра ще бъде около 0°, а на 2000 метра – около минус 9°. Значителни валежи не се очакват.

По Черноморието слънце и сравнително топло

По Черноморието сряда ще бъде предимно слънчева. През нощта и в сутрешните часове ще бъде сравнително хладно, но през деня температурите ще се повишат до 10°–13°.

Ще духа слаб югозападен вятър, който няма да създава съществени неудобства. Температурата на морската вода остава между 12° и 15°, а вълнението ще бъде 2–3 бала.