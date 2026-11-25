За Коледа 2026 г. почивните дни са от 24 декември (четвъртък) до 28 декември (понеделник) включително (5 дни), а за Нова година 2027 г. – от 1 януари (петък) до 3 януари (неделя) включително (3 дни).

Коледа 2026

24 декември (четвъртък): Бъдни вечер – официален празник

25 декември (петък): Рождество Христово – официален празник

26 декември (събота): Втори ден на Коледа – почивен ден

27 декември (неделя): Почивен ден

28 декември (понеделник): Почивен ден поради съвпадение на празник в събота

Между празниците и Нова година 2027

29, 30 и 31 декември 2026 г. (вторник – четвъртък): Редовни работни дни.

1 януари 2027 г. (петък): Нова година – официален почивен ден.

2 – 3 януари 2027 г. (събота – неделя): Почивни дни.

Ученическа ваканция

Коледната ваканция за учениците е от 24 декември 2026 г. до 3 януари 2027 г. включително.