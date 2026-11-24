През нощта ще е ясно, ще бъде почти тихо, в североизточните райони със слаб вятър от запад. Минимални температури: между минус 5° и 0°; по Черноморието до 3°-4°; в района на София – около минус 5°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, ще започне да се понижава.

Утре от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност, но ще е без валежи. Вятърът ще отслабне и ще стихне. Максималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 6°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде с разкъсана, след обяд до значителна средна и висока облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад, по високите части – силен от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.

В четвъртък с югозападен вятър ще се затопли и още през нощта от северозапад ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат северозападната половина от страната. Рано сутринта в четвъртък в северозападните райони и по долините на Струма и Места са възможни поледици. Минималните ще са предимно между минус 3° и 2°, максималните - между 6° и 11°, малко по-високи в крайните югозападни и югоизточните райони.

В петък ще е облачно, с валежи от дъжд, в Северозападна България – значителни по количество. Температурите още малко ще се повишат. Минималните ще са предимно между 1° и 6°, в югоизточните райони до 10, максималните - в широки граници: от 6°-8° в Северозападна България до 14°-16° в югоизточната половина от страната. (НИМХ)