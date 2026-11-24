Десет нови и изключително любопитни обитатели вече посрещат посетителите на Зоопарк Бургас. Прерийните кучета впечатляват не само със своя симпатичен външен вид, но и с необичайните си навици, сложен език на общуване и интересен социален живот. Сред най-очарователните им особености е начинът, по който се поздравяват – с нежно допиране на муцуните, наподобяващо целувка.

Въпреки името си, тези животни нямат нищо общо с кучетата. Те са гризачи от семейство Катерицови, близки родственици на мармотите, а естественият им дом са обширните тревисти равнини на Северна Америка. Названието им идва от характерните предупредителни звуци, които наподобяват кучешки лай.

Прерийните кучета са сред най-общителните представители на животинския свят. Те живеят в организирани общности, поддържат тесни семейни връзки и общуват чрез впечатляващо разнообразие от звукови сигнали. Изследвания показват, че техните предупредителни повиквания могат да предават подробна информация за приближаващи хищници и потенциални опасности.

Особено любопитен е своеобразният им ритуал на поздравяване. Когато се срещнат, прерийните кучета често допират муцуните си по начин, който прилича на целувка. Този жест им помага да разпознават членовете на своята група и да укрепват социалните връзки помежду си.

Не по-малко впечатляващ е и начинът им на живот. В природата тези малки животни са истински подземни архитекти. Те изграждат сложни мрежи от тунели с отделни пространства за почивка, укритие и отглеждане на потомството. Подземните им „градове“ понякога се простират на огромни площи и приютяват множество семейства.

Прерийните кучета са активни предимно през деня. Обичат да се припичат на слънце, да изследват заобикалящата ги среда и да играят заедно. Често могат да бъдат забелязани изправени на задните си лапи, докато наблюдават внимателно какво се случва наоколо. В естествената им среда това поведение е свързано и с бдителността към евентуални опасности.

Менюто им е предимно растително и включва треви и различни видове растителност. В ежедневието им важно място заемат общуването, взаимната грижа и поддържането на връзките в групата.

С пристигането на десетте нови прерийни кучета Зоопарк Бургас продължава да обогатява разнообразието от животински видове и да предлага на своите посетители нови възможности за интересни срещи с природата.

А любителите на животните вече имат още една причина да посетят зоопарка – за да се запознаят с малките обитатели, които се поздравяват с „целувки“, общуват със собствен език и умеят да строят цели подземни градове.