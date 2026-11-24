Председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова се заема и с намаляването на цените на лекарствата без рецепта у нас. Заедно с Министерството на здравеопазването и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти тя е подготвила законодателни предложения, насочени към намаляване цените на лекарствата.

Повод за инициативата е установената сериозна разлика в цените на лекарствата между България и Гърция.

"До почти двойно по-ниски цени на лекарствата без рецепта в Гърция. Отидохме до първата аптека след границата в Гърция и до първата аптека след границата в България - в Петрич. За разлика от цените на храните, тук обаче не са виновни надценките на крайните търговци, аптеките", пише тя във Фейбсук.

Според Манолова причината за разликата не е в надценките на аптеките, а в липсата на механизъм за определяне на максимални цени на лекарствата без рецепта в България.

"В България няма правила за определяне на максималните цени на лекарствата без рецепта. Те са на регистрационен режим и всеки производител или вносител може да определи каквато пожелае цена. Затова заедно с Министерството на здравеопазването и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти вече сме готови със законодателни предложения, които да намалят цените на лекарствата", допълва тя.