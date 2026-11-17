Градската инфраструктура, транспортната достъпност и разположението на жилищните райони са сред факторите, свързани със социалната изолация на жителите в големите градове. Близо 30 на сто от анкетираните в София, Варна и Бургас често или много често се чувстват социално изолирани дори когато са заобиколени от хора. Това показват резултатите от изданието за 2026 г. на Friendly City Index, инициатива на компанията за мобилност "Болт“ (Bolt). Данните са събрани от изследователската компания "Сино Интернешънъл" (Syno International), съобщиха от "Болт".

В класацията "Самотни градове" (Lonely Cities) Варна заема 14-о място с 33 процента от анкетираните, които често или много често изпитват социална изолация. Бургас е на 19-а позиция с 31 процента, а София е на 26-о място с 28 процентни пункта. Средната стойност за изследваните градове в Централна и Източна Европа е около 27 процента. Начело на класацията е Ганджа в Азербайджан, където 64 процента от анкетираните заявяват, че често или много често се чувстват социално изолирани. На второ място е Хърдалан, също в Азербайджан, а на трето е Дубровник в Хърватия. В другия край на подреждането са литовските градове Каунас с 9 процента и Шауляй с 6 процента.

В класацията на столиците първо място заема Баку с 47 процента, следван от Братислава с 31 процента и София с 28 процента.

Най-висок дял на хората, които смятат, че са в социална изолация в българските градове е отчетен сред хората на възраст между 25 и 34 години - близо 45 на сто. При младежите между 18 и 24 години показателят е 36,4 процента. С увеличаването на възрастта делът намалява и достига 6,6 процента сред хората на 65 и повече години. Различия се наблюдават и според типа жилище. Най-висок е делът на хората, които се чувстват социално изолирани, сред живеещите в споделени жилища и общежития - малко над 50 на сто. При обитателите на самостоятелни къщи показателят е 34,2 процента, а при живеещите в редови къщи и къщи близнаци - 33,3 процента. Най-ниска е стойността сред обитателите на апартаменти - 27,6 процента.

Проучването включва и въпрос за усещането за самота по време на ежедневното придвижване. В трите български града средно 22 процента от анкетираните посочват, че се чувстват самотни, докато пътуват. Най-висок е делът в Бургас - 27 процента, следван от София с 23 процента и Варна с 16 процента. В анализа се посочва, че заместването на личните контакти с дигитална комуникация, както и животът в периферни градски райони с по-ограничен достъп до обществени пространства, могат да допринасят за социалната изолация. По-големите разстояния и зависимостта от личния автомобил също ограничават възможностите за спонтанни контакти между хората.

"Данните поставят въпрос, който надхвърля рамките на транспортната политика: в какъв град искаме да живеем? Самотата сред младите жители на градовете не е личен неуспех. Тя отразява начина, по който са устроени градовете и възможностите на хората да се придвижват в тях“, коментира Теодор Рачев, мениджър "Операции" на "Болт" в България. Според него по-добрият достъп до обществен транспорт, велосипедна инфраструктура и споделени превозни средства може да създаде повече възможности за социални контакти. Той посочва, че споделените електрически тротинетки могат да се използват за първата и последната отсечка от пътуването, като осигуряват връзка между райони с по-ограничен достъп до обществен транспорт и останалата част на града.

Friendly City Index е инициатива на "Болт", стартирала през 2025 година, която сравнява градове в Централна и Източна Европа по показатели, свързани с мобилността, градската среда, достъпа до зелени площи, личните финанси и други аспекти на качеството на живот. Изданието за 2026 година включва 62 града от 11 държави: Азербайджан, България, Хърватия, Чехия, Естония, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словакия и Украйна. (БТА)