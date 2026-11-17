Потънал е корабът GAS HUSKY, който изчезна от радарите по-рано днес. На борда му е имало 19 души, като в момента протичат спасителни операции. Открит е спасителен плот с екипажа на него, но все още няма данни за състоянието на лицата, съобщават от Maritime. Военнослужещи и летателна техника от Военновъздушните сили участват в операция по търсене и спасяване.

GAS HUSKY е потънал на около 50 мили източно от Бяла. Корабът е плавал натоварен с 3 403 метрични тона пропан.

Самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили излетя в 10.25 от Балчик и извърши разузнаване от въздуха в района

В района е установен спасителен плот с хора. Активиран е хеликоптер "Кугар" за спасяване на бедстващите. Малко след 11 ч. към мястото се е насочил и втори самолет Су-25. Военнослужещите действат след разпореждане на началника на отбраната и постъпило искане от Главна дирекция "Аварийно-спасителни дейности" към ИА "Морска администрация" за участие на авиация в издирвателните дейности.

Моторният GAS HUSKY e изчезнал от радарите малко след полунощ, а в 8.02 ч. тази сутрин се е активирал аварийният буй, който излъчва сигнал за потънал кораб.

"Към момента се въздържаме от коментар", заяви пред Maritime.bg Панайотис Вулгарис от компанията-собственик на танкер GAS HUSKY, като обеща, че по-късно ще бъде предоставена информация. "В момента проверяваме в детайли."

Според властите в Румъния корабът е станал жертва на военен удар. Тази информация все още не е потвърдена.