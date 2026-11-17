Как 5G свързаността и дигиталните технологии могат да подобрят достъпа до медицинска грижа в региона ще бъде във фокуса на събитието „Партньорства за иновации в здравеопазването“, организирано от DIGIHUB на 19 ноември в Бургас.

Форумът ще се проведе от 14:00 до 16:30 часа в Детска болница „Св. Анастасия“ – Бургас, и ще постави акцент върху възможностите, които 5G свързаността, edge инфраструктурата и съвременните цифрови решения разкриват пред здравеопазването и бизнеса.

Събитието е второто, организирано в рамките на европейския проект 5GEDGE4HEALTH, и ще представи конкретен пример за приложението на иновативните технологии – изграждането на инфраструктура за дистанционни медицински консултации за деца в област Бургас. Участниците ще имат възможност да се запознаят с предвидения модел на работа на бъдещия център за телемедицина, както и да проследят демонстрация на дистанционна консултация и технологичните решения, които ще я обезпечат.

Програмата включва представяне на проекта и неговите технологични възможности от координатора VIVACOM, демонстрация с участието на представители на Детска болница „Св. Анастасия“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, както и презентация на услугите и лабораторния комплекс на DIGIHUB, насочени към подкрепа на цифровизацията.

Специално място е отделено на дискусията „От технологична идея до приложение в здравеопазването и бизнеса“, която ще събере представители на партньорските организации. Целта е да бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество между бизнеса, публичния сектор, медицинските специалисти и научните среди, както и начините, по които иновативните разработки могат да намерят реално приложение.

Проектът 5GEDGE4HEALTH предвижда изграждането на 5G и edge инфраструктура в 34 населени места в област Бургас. Сред основните му направления са развитието на мобилни кабинети за профилактични прегледи и скрининг, създаването на център за телемедицина в Детска болница „Св. Анастасия“ и телемедицинска лаборатория в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. В дългосрочен план инициативата цели да осигури по-равен достъп на децата в региона до съвременна медицинска грижа, независимо от тяхното местоживеене.

В събитието могат да се включат представители на малки и средни предприятия, технологични компании, общини, публични организации, университети, научни екипи и медицински специалисти.

Участието е безплатно, но е необходимо предварително записване. Регистрацията се извършва онлайн на: https://digihub.bg/5gedge4health-partnerstva-za-inovatsii-v-zdraveopazvaneto/

Проект 5GEDGE4HEALTH (№ 101181263) се изпълнява с подкрепата на Европейския съюз по програма „Механизъм за свързване на Европа“ (CEF Digital).

