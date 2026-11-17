Аварийният сигнал на кораб за превоз на газ се е задействал тази сутрин в Черно море, край нос Калиакра, предава Maritime.bg.

Става въпрос за газовоза GAS HUSKY, който плава под либерийски флаг. Активирало се е аварийното му устройство (EPIRB), което изпраща сигнал за бедствие при възникване на опасност.

Последната известна позиция на кораба е на около 27 километра (14,5 морски мили) от мястото, където на 16 ноември се преобърна товарният кораб BETUL 8, след като беше атакуван с морски дронове.

Засега не е ясно какво е довело до задействането на аварийния сигнал на GAS HUSKY и дали корабът действително се намира в бедствена ситуация.