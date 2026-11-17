През ноември „БулевАрт – мрежа на сетивата“ продължава да обогатява културния живот на Бургас с разнообразна програма, обединяваща изкуство, музика и творчески инициативи. Вижте програмата:

17 ноември /вторник/

EscoBAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW в EscoBAR - Общообразователен куиз

Всеки вторник EscoBAR организира вечер, посветена на знанията, логическото мислене и екипната работа. Участниците ще премерят сили в разнообразни тематични въпроси и предизвикателства, които съчетават състезателен дух, забавление и приятелска атмосфера. Инициативата предлага възможност за споделени емоции и приятни срещи в компанията на приятели.

За информация и резервации: +359 879 118 020



18 ноември /сряда/

EscoBAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Общообразователен куиз

Участниците ще имат възможност да се включат в тематичен куиз, включващ любопитни въпроси, логически загадки и разнообразни предизвикателства. Форматът съчетава проверка на знанията, съобразителност и екипна работа, като създава условия за приятелско съревнование и активно участие.

За информация и резервации: +359 879 118 020

19 ноември /четвъртък/

EscoBAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:30 ч., Тематична куиз вечер – ГЕРОИТЕ СЕ ЗАВРЪЩАТ В EscoBAR!

EscoBAR организира тематична куиз вечер, посветена на вселената на MARVEL. Участниците ще имат възможност да проверят познанията си за популярните супер герои, техните истории и приключения, като премерят сили в поредица от тематични въпроси и предизвикателства. Събитието поставя акцент върху знанията, логическото мислене и екипното участие.

За информация и резервации: +359 879 118 020.

20 ноември /петък/

EscoBAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., КАРАОКЕ ДИСКОТЕКА

Вечерта ще бъде посветена на музиката и караоке забавлението. Посетителите ще имат възможност да изпълнят свои любими песни, да демонстрират вокалните си умения или да се насладят на музикалните изпълнения от публиката. Инициативата предлага възможност за споделени емоции и приятна атмосфера, съчетаваща музика и активно участие.

За информация и резервации: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Hot in Here с DJ GOODY

HashtagSTUDIO представя гореща вечер, посветена на хип-хоп музиката и градската култура. За музикалната селекция ще се погрижи DJ GOODY, който ще предложи съчетание от съвременни хип-хоп хитове, актуални ритми и емблематични парчета от жанра. Събитието ще предложи музикална програма с динамично звучене и възможност за танци и споделени преживявания в центъра на Бургас.

За информация и резервации: +359 876 475 990

21 ноември /събота/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., No Limits with DJ FEELGOOD

HashtagSTUDIO представя музикална вечер, посветена на хаус звученето и диско класиката. Зад пулта ще застане DJ DR FEELGOOD с подбрана селекция от еуфоричен хаус, емблематични диско композиции и характерно груув звучене. Събитието ще предложи възможност за танци и музикални преживявания в уютната атмосфера на клуба.

За информация и резервации: +359 876 475 990

EscoBAR, ул. „Александровска“ № 16, от 18:00 ч., „Игра на предатели“

На 21 ноември EscoBAR ще бъде сцена на „Игра на предатели“ – социална игра на живо, вдъхновена от телевизионния формат „The Traitors“. Участниците ще бъдат разпределени в отбори, с индивидуални роли, специални способности и тайна принадлежност към една от двете страни – Лоялни или Предатели. Чрез поредица от отборни предизвикателства, стратегически решения, съюзи и разкриване на скрити намерения, играчите ще трябва да демонстрират наблюдателност, съобразителност и умения за убеждаване. Развитието на играта зависи от решенията и действията на всеки участник.

За информация и резервации: +359 879 118 020

EscoBAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., Дискотека караоке

EscoBAR предлага вечер с любими музикални хитове, танци и възможност за приятни срещи в непринудена атмосфера. Музикалната програма и разнообразието от развлечения създават условия за споделени емоции и пълноценно прекарване на свободното време в компанията на приятели.

За информация и резервации: +359 879 118 020

22 ноември /неделя/

EscoBAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., Салса вечер

Всяка неделя се организират латино вечер, посветена на танците и латиноамериканската музика. Програмата започва в 20:00 ч. с урок по салса за начинаещи, подходящ и за участници без предишен опит. От 21:00 ч. започва танцовото парти с музикални стилове като салса, бачата, кизомба и меренге. Инициативата предоставя възможност за усвояване на нови танцови умения, активност и приятни срещи в непринудена атмосфера.

За информация и резервации: +359 879 118 020

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, всяка вечер от 18:00 ч., Alive Band

Alive Band's Jamaroke е авторска музикална концепция, заложена още при създаването на Alive Bar и развита като част от културната програма на „БулевАрт“. Тя поставя акцент върху свободата на импровизацията, индивидуалния музикален изказ и творческото развитие. Alive Band представя поредица от концерти, съчетаващи авторски инструментални композиции, италиански мелодични мотиви и елементи от българската и европейската музикална традиция.

За информация и резервации: +359 896 642 624

До 30.11.2026 г. в Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, доц. д-р Регина Далкалъчева - Изложба „Тихи заливи“

Изложбата „Тихи заливи“ представя серия авторски рисунки с молив, допълнително трансформирани и надградени дигитално, както и създадени по тях арт книги с неконвенционална пространствена форма. Творбите обединяват впечатленията на автора от западното крайбрежие на САЩ и срещата с необятната сила на Тихия океан. Изложбата представя личен визуален разказ за природата, пространството и силното емоционално въздействие на океана.

За информация и резервации : +359 888 088 346

В Галерия „Пролет“, ул. „Лермонтов“ № 32, Изложба „Променлив сезон“ на Станислав Памукчиев

Галерия „Пролет“ представя изложбата „Променлив сезон“ – нова серия абстрактно-пейзажни и фигурални творби, създадени специално за пространството на галерията. В картините се преплитат образи на вода, небе, облаци и светлина, които постепенно губят своята конкретност и преминават в абстрактни композиции, изградени върху контраста между светло и тъмно, плътно и прозрачно, познато и непознато. Централно място в експозицията заемат два автопортрета, които представят емоционалните състояния, съпътстващи творческия процес. С изложбата „Променлив сезон“ авторът насочва вниманието към темите за промяната, движението и непрекъснатото преобразяване на вътрешния и външния свят.

За информация и резервации: +359 887 790 487