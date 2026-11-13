Днес облачността ще е променлива. Ще духа умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове – силен и бурен вятър от юг-югозапад. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и вплътни и ще започнат валежи от дъжд. Ще бъде топло за периода с максимални температури между 20° и 25°, в местата, чувствителни на южен вятър – до 27°-28°, а в София – около 21°.

Оранжев код - предупреждение за силен вятър, е издаден за областите Монтана, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Бургас, Шумен, Варна и Добрич, сочи сайтът на НИМХ. Червен код е обявен за област Враца, а за останалата част кодът е жълт, с изключение на областите София, София-град, Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив и Смолян.

Източник: НИМХ

Планините

В планините облачността ще е променлива, по-често значителна, като на места ще превали слаб дъжд. Ще духа силен, по високите части и северните склонове бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 9°.

Черноморието

Над Черноморието облачността ще е променлива, като сутринта главно по южното крайбрежие ще бъде с ниска слоеста облачност и намалена видимост. Ще духа силен до бурен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 21°-23°, температурата на морската вода е 16°-18°, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 15 мин. и залязва в 17 ч. и 6 мин., с продължителност на деня 9 ч. и 51 мин. Луната изгрява в 11 ч. и 18 мин. и залязва в 19 ч. и 52 мин., във фаза четири дни преди първа четвърт.

Събота и неделя

В събота през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, в края на деня в Източна България – от север-североизток, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. На много места от северозапад на югоизток ще има валежи от дъжд, а в южните райони са възможни и гръмотевици. Към 14 часа температурите ще са в Северна България и високите полета между 6° и 11°, а в Южна България – между 13° и 18°.

В неделя вятърът ще отслабне и до края на деня навсякъде ще се ориентира от югоизток, с което ще започне отново затопляне. Ще преобладава облачно време, все още на отделни места със слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните – между 7° и 12°.