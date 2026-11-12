Румънски ТИР се заклещи на тясна улица в Казанлък, след като навлезе в насрещното движение и повреди покрива на сграда.

Необичайната ситуация блокира движението в района. Инцидентът е станал около 15:00 часа на улица „Тюлбенска“.

44-годишният водач на тежкотоварния камион с румънска регистрация е предприел маневра за преминаване през тесния участък, но машината заседнала между сградите.





При опита да премине ТИР-ът закачил и повредил покрива на старата сграда, известна сред местните жители като „Яхната“.

Тежкотоварният автомобил останал заклещен, без възможност да продължи напред или да се върне назад. Заради инцидента движението по улицата е блокирано.

Шофьорът е тестван за алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Съставен му е акт за установено административно нарушение и наказателно постановление.

Предстои сложна операция по изтеглянето на камиона. Според очевидци освобождаването му може да доведе до допълнителни щети по фасадата и покривната конструкция на сградата.