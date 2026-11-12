Автобус с пенсионери, пътуващи към Несебър, е част от верижната катастрофа на магистрала „Тракия”. При сблъсъка пътници са ранени. Част от групата е успяла да напусне автобуса през счупени прозорци. Петима пътници и шофьорът са настанени в болница. Другата част от групата са успели да стигнат в Несебър. Те обаче са с рани и натъртвания.

12 вече са жертвите и 50 ранени от верижната катастрофа с над 80 коли и камиони, която стана на "Тракия".

„Усетих първия удар. След секунди ни удари друг тир и последваха още 5-6 удара”, разказва пред Нова телевизия Тодор.

Пътниците разказват, че пред румънския тир е имало лек автомобил и джип с австрийска регистрация. Те допускат, че двата автомобила са се ударили преди това. Когато шофьорът на тира е видял стоповете, е започнал да намалява. Казват също, че предната част на тира не е ударена.

„Джипът мина в аварийната лента. А колата стоя целият ден там и всички я видяха. Това беше колата, насочена срещу движението, която изгоря. Шофьорите бяха до мантинелата – възрастен и по-млад мъж. Възрастният беше в тежко състояние”, каза свидетел. Те допускат, че преди това шофьорът на колата може да се е объркал и да е навлязъл в насрещното.

Директорът на НСлС също предположи, че тирът се е явил само препядствие

Разказът на очевидците бе потвърден и от директора на НСлС Мариан Маринов. Проверява се версията дали пред румънския камион е имало аварирал автомобил, което да го е принудило да спира. Ще се проверява също дали останалите водачите са спазвали дистанция. Това обаче ще е трудно задача, защото всеки следващ удар нарушава разположението на предния автомобил, стана ясно още от думите на Маринов.

„Този тир не причинява катастрофата. Той се явява препятствие на пътя. Причинява я този, който се удря в него. Това е автобус. Отговорност, на водача на тира, зависи от много обстоятелства”, обясни Маринов.

„Една от версиите е, че е спрял заради друг автомобил пред него. Другата е, че е намалил заради мъглата и липсата на видимост, а следващият не се е съобразил”, каза Маринов.