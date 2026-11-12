Записите от камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ и автомобилите, преминали през тол камерите в района на тежката катастрофа на АМ „Тракия“, ще бъдат анализирани. Целта е да бъдат установени водачите, които са станали свидетели на инцидента, но все още не са разпитани от разследващите. Това съобщи изпълняващият функциите директор на Националната следствена служба Мариан Маринов.

„Установи се, че има и автомобили, които са пътували в тази посока, но не са спрели. Такава кола е спряна на следваща отсечка. Тези водачи биха могли да бъдат свидетели, ако бъдат добросъвестни", поясни той.

По думите му разследването е в начален етап и все още няма категорична водеща версия за причините за катастрофата с 12 загинали и десетки ранени. Работи се по няколко направления, а предстои да бъдат назначени и технически експертизи.

Маринов обясни, че вече са изяснени обстоятелствата около движението на първия румънски тир. Той се е движел бавно заради мъглата. Не са установени основания за повдигане на обвинение на неговия водач и той е бил освободен.

Разследващите проверяват видеорегистратори, тахографски и електронни данни. Предстои да бъде възстановен и механизмът на катастрофата.

„Първият автобус веднага след румънския тир се удря в задната му част. Оттам започват вече хаотични събития. Поредица от случайни събития, които ще бъдат възстановени при възстановката на механизма на удара“, обясни Маринов.

В интервюто беше поставен и въпросът дали има пряка връзка между катастрофата в посока Бургас и инцидентът в платното към София. Според Маринов това все още се изяснява. Проверява се дали първият автомобил в насрещното платно е бил повлиян от ударите или сам е попаднал в рискова ситуация заради мъглата.

„Мъглата е една и за двете платна. Очевидно такива са били пътните условия, че са повлияли за движението и в двете посоки“, заяви той.

Маринов не изключи и възможността шофьори да са спрели, за да окажат помощ на пострадалите в другото платно и така да се е стигнало да другата верижна катастрофа.