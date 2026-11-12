Министърът на икономиката Александър Пулев отправи остри критики към ръководството на "Кауфланд" заради реакцията на търговската верига след наложената ѝ глоба от регулаторен орган. Той определи поведението на изпълнителния директор Михаил Петров като арогантно и агресивно и подчерта, че правителството няма да отстъпи от мерките срещу нелоялните търговски практики.

"Ние не сме във война с търговските вериги, а с нелоялните търговски практики. Аз не оценявам подобен тон. Смятам, че той е доста арогантен и показва пълна липса на уважение към българското правителство, към българските институции и към независимите регулаторни органи", заяви Пулев.

Коментарът му е в отговор на изказване на изпълнителния директор на "Кауфланд" Михаил Петров, който предупреди за възможните последици от проблеми в дейността на търговската верига.

"Спрете, защото "Кауфланд" е много голям и ако тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз", заяви Петров.

Пулев: Имаше два възможни начина за реакция

Според икономическия министър след обявяването на санкцията ръководството на веригата е можело да подходи по два различни начина.

"Имаше две алтернативни реакции след обявената глоба от регулатора. Можеше да се каже: "От една страна, има неефективност в управлението на веригата, има предпоставки за нелоялни търговски практики. Ние ще използваме всички механизми, за да ги подобрим, така че да работим по-добре и да помагаме на българските потребители и на българските производители". Вторият вариант беше това, което видяхте - арогантно, агресивно поведение", коментира той.

Пулев беше категоричен, че кабинетът няма намерение да променя позицията си под натиск.

"Ние като правителство няма да се огънем. Аз съм абсолютно убеден, че пазарът в София е доста доходоносен, доста ликвиден. Дори да има отлив в пазарната позиция на една верига, този вакуум ще бъде запълнен буквално в рамките на няколко седмици от техни конкуренти. Това е свободната пазарна конкуренция. Това е нормално пазарно поведение", посочи министърът.

Правителството ще продължи мерките срещу нелоялните практики

По думите на Пулев предприеманите от изпълнителната власт действия, както и предстоящите законодателни промени в парламента, имат за цел да ограничат нарушенията и изкривяванията на пазара.

"Там, където виждаме, че има деформация на пазара, че има неяснотии в ценообразуването, че има нелоялни търговски практики - да работят институциите и да работи правителството. То вече работи", заяви той.

Министърът коментира и значението на чуждестранните инвеститори за българската икономика. Той посочи, че според последните данни за настоящата година преките чуждестранни инвестиции в страната са се увеличили със 100% за съответния период.

"От гледна точка на това, тъй като говорим все пак и за чуждестранни инвеститори, нека този господин да плати, да заплаща на българската държава, да отвори статистиката и да погледне, че буквално последните данни за тази година показват 100% ръст в преките чуждестранни инвестиции в страната. Те са се удвоили през съответния период", каза Пулев.

В заключение икономическият министър подчерта, че не се притеснява от предупрежденията на ръководството на търговската верига.

"Така че аз съм спокоен, нямам никаква причина да имам някакво притеснение от този тип арогантен тон", допълни той.